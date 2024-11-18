今日18日の東海地方は、寒気の影響で、夜は朝よりもグッと冷えるでしょう。明日19日の最低気温は、名古屋で今朝(18日)より8℃も低い予想です。この先、時折り寒気の流れ込みがあり、気温変化が大きくなります。急な冷え込みに注意が必要です。今日18日午後の天気今日18日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となっていて、寒気が流れ込んできています。東海地方は、夜にかけて、乾燥した晴天が続く所が多いでしょう。飛騨北部