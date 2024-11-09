今日9日の朝も冷え込みました。仙台市や福島市、熊谷市、甲府市、福井市などで今シーズン初めて最低気温が5℃未満となりました。甲府では初霜や初氷を観測。東京都心も今シーズン一番の冷え込みでした。最高気温は昨日8日より高い所が多く、日差しの暖かさを感じられるでしょう。今日9日朝も冷え込み強まる甲府で初霜・初氷今日9日の朝も寒気が居座り、冷え込みが強まりました。最低気温が最も低くなったのは、長野県野辺山高原