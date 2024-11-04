快適な陽気が一転、8日(金)頃にかけて寒気が南下し、晴れても空気ヒンヤリ。北海道では平地でも雪の降る所がありそう。10日(日)は雨の範囲が広がり、気温上がらず。関東などは冷たい雨に。激しい寒暖差に注意。5日(火)〜11日(月)7日頃をピークに寒気が南下明日5日(火)にかけて、低気圧からのびる前線が北日本を通過して、次第に寒気が流れ込むでしょう。6日(水)に北海道の北を低気圧が通過したあとは、一段と寒気の流れ込みが強