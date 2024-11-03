日本のはるか南のカロリン諸島の熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風へ発達する予想です。今後、北上を続けて、週の後半には暴風域を伴って、沖縄の先島諸島のすぐ南へ進んでくる可能性があります。熱帯低気圧が台風へ週の後半は沖縄のすぐ南へ今日3日午前9時、日本のはるか南のカロリン諸島の熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風へと発達する予想になりました。今後は発達しながら北上を続ける見込みです。週の後半(8日頃)には