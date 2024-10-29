長野県内は南部から雨の範囲が広がってきました。今夜遅くから30日(水)明け方にかけては、中部と南部で雨脚の強まる所がありそうです。ただ、30日の日中は天気が回復して洗濯日和。肌寒さも回復するでしょう。その後、11月1日(金)の午前までは晴れて、爽やかな陽気が続きますが、夜から3日(日)明け方にかけては雨が降りそうです。台風21号から変わった低気圧の影響で南部を中心に大雨の恐れがありますので、今後の情報にご注意くだ