今日22日の東海地方は、天気はゆっくり下り坂に向かっています。明日23日は、寒冷前線が通過するため、雨や風が強まるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。雨の降りだしはいつ頃?今日22日は、午後は高気圧が次第に東へ離れ、西から気圧の谷が近づく見込みです。替わって、明日23日は、寒冷前線が東海地方を通過する見込みです。東海地方は、今晴れている所も、今日22日午後は段々と雲が厚くなる