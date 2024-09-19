今日19日(木)、北陸は断続的に激しい雷雨。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に警戒。沖縄も台風の影響で土砂災害に警戒が必要。晴れる東海から九州も不安定で、午後は局地的な雷雨に注意。各地で厳しい残暑が続き、東海から西は猛暑日の所も。万全な熱中症対策を。北陸は夕方にかけて激しい雷雨沖縄も土砂災害に警戒今日19日(木)は、日本海から東北地方にのびる前線が次第に南下するでしょう。前線に向かって暖かく湿