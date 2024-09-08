今日8日、関東甲信地方は大気の状態が不安定です。関東北部の山沿いで雨雲が湧き始めており、夕方以降は平野部もあちらこちらで雨や雷雨になりそうです。局地的には道路が冠水してしまうほどの激しい雨が降るでしょう。大気の状態が不安定山沿いに雨雲今日8日、前線が日本海から北陸、東北を通り、日本の東へ延びています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気と日中の気温上昇や上空の寒気の影響で、関東甲信地方は大気の状