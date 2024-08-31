8月最終日の31日(土)は、関東では午後に再び大雨の恐れ、これまでの大雨で土砂災害の危険性が高まっている地域もあるため、厳重な警戒が必要です。千葉に発達した雨雲今日31日(土)は、午前11時30分現在、千葉を中心に雨が降り、雷雨や土砂降りになっている所もあります。記録的な大雨になった神奈川県などは雨の止んでいる所も多く、小康状態になっています。ただ、西の方に目を向けると東海地方には発達した雨雲が広く見られます