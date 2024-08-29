29日(木)午前8時頃、台風10号は鹿児島県薩摩川内市付近に上陸しました。台風は、明日30日(金)にかけても動きが遅く、九州では暴風や高波、高潮、土砂災害などに最大級の警戒が必要です。台風10号鹿児島県薩摩川内市付近に上陸しました29日(木)午前8時頃、台風10号は鹿児島県薩摩川内市付近に上陸しました。台風はこのあと、勢力をやや弱めながら北上したあと、九州を横断する予想です。鹿児島県には、暴風・波浪・高潮の特別警報