京都宇治の老舗「辻利（TSUJIRI）」では、辻利京都祇園店、京都タワーサンド店、アルデ新大阪店の3店舗にて、2025年12月1日（月）から2026年2月15日（日）までの期間、冬季限定メニューを販売いたします。この冬もショコラの濃厚さと抹茶ほろ苦さを楽しめる人気の限定メニューが登場します。寒い季節にぴったり！彩り豊かな「辻利ソフト 冬のパルフェ」、抹茶とショコラのコントラストが楽しい「京ラテ®濃