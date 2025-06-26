¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Gemmyo Japan³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥ß¥ª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ì¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÃÂÀ¸10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯6·î25Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¤è¤êÂçÃÀ¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ì ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¡Ö¥¢¥ê¥¢¥É¥Í¤Î»å¡×¤ÎÅÁÀâ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢ÃÎÀ¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿³Î¤«¤Ê°Õ»Ö¤ò¤â¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ò·ë¤Ö¶¯¤¤å«¡¢¸ß¤¤¤Î¼«Î©¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë