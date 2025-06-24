ジュピターテクノロジー株式会社ジュピターテクノロジー株式会社（本社：東京都府中市、代表取締役：石川 幸洋、以下ジュピターテクノロジー）は、イタリアLecco市に本社を置くLibraesva Srl（以下Libraesva社）が開発したEメールセキュリティソリューションに特化したLibraesva Email Security Gateway（ESG）の販売を開始いたしました。【背景】昨今Eメールによるフィッ