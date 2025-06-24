株式会社Herix株式会社Herix（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村丞、以下「Herix」）は、株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員・CEO：角田望、以下「LegalOn」）と両社のお客様となる企業・法律事務所向けに、法務業務を包括的に支援する構想の実現に向けて、資本業務提携を通じた戦略的なパートナーシップ（以下「本パートナーシップ」）を締結したことをお知