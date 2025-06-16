¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë0:00～6·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Éã¤ÎÆüSALE¤ò³«ºÅÃæ¡ª¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¤ÎÂ¾¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¡¢Äà¤êÍÑÉÊ¤Ê¤É¼ÂÍÑÀÈ´·²¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRKBËèÆü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²°ÎÉ²ð¡¢ºû¿¹ ¹µ®¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉPYKESPEA