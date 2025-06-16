auコマース&ライフ株式会社KDDIauコマース＆ライフは、「au PAY マーケット」へ名称を変更して5周年（注）を迎えたことを記念し、お客さまへの感謝を込めて2025年6月20日から7月2日まで「au PAY マーケット 5周年キャンペーン」（以下 本キャンペーン）を開催します。本キャンペーンでは、購入店舗数に応じて購入金額の最大9%のPontaポイント（au PAY マーケット限定）