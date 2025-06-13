株式会社二見書房ラ・ロズレ先行配信「放課後アシンメトリー」試読増量＆割引キャンペーン！ラ・ロズレ先行配信「放課後アシンメトリー」試読増量＆割引キャンペーン！／La Roseraie（ラ・ロズレ）La Roseraieコミックス新作BL『放課後アシンメトリー』が、2025年6月13日に、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)で先行配信スタート！先行配信を