株式会社高島屋高島屋は、お客様がショッピングをもっと楽しく、もっと便利にご利用いただけるよう、2025年6月12日（木）よりタカシマヤアプリをリニューアルいたしました。「人気商品の抽選販売」、「イベントへの特別ご招待」、「アプリ限定クーポン、バースデークーポン」など、タカシマヤアプリ会員様限定のメニューや特典が充実いたします。さらに、イベントやショップニュースな