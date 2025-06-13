株式会社グローバルウェイ「“人”と“技術”を新しい時代のために」という経営理念のもと、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業として、様々なサービスを提供している株式会社グローバルウェイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：小山義一、証券コード：3936、以下「当社」）が、HubSpot Solutions Partnerプログラム(https://www.hubspot.jp/partners)の [パ