株式会社ニトリホールディングス株式会社ニトリ（本社：札幌市北区代表取締役会長兼社長：似鳥昭雄 以下：ニトリ）は一部店舗にて取り扱いしておりました「両面ポケット吊り収納」を6月より全国のニトリ店舗とニトリネットで販売拡大しました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115200001851s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115200001851s/)吊り収納はクローゼットのスペ&#1254