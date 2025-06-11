エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社北海道から沖縄まで、22のリゾートホテルを展開する「グランドメルキュール」「メルキュール」。リブランド2年目となる2025年の夏は「グラ・メルの夏旅」と題し、お子様から大人まで楽しめる夏らしい企画を展開しお客様をお迎えします。夏ならではのお楽しみは自慢のビュッフェでも。各ホテルが通常メニューにプラスして夏らしさ、その土地らしさを