株式会社SUNNY PRESENCE食の安心・安全と笑顔を追求する台湾専門食品輸入会社、株式会社SUNNY PRESENCE（本社：東京都中央区、代表：阿部久貴子）は、2025年6月、日本初上陸の、まるでドリンクスタンドのようなクオリティのタピオカミルクティをご自宅の電子レンジを使って作ることのできる「プーリータピオカドリンク(BobaTea)」を、全国のバラエティショップやスーパーマーケット等の小売店にて発