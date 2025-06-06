¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÉðÆâÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤ÎD2C¤ª¤è¤ÓOEM»ö¶È¡¢²·»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉðÆâÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÁÒ Í³ÅÏ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½÷À¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÚMamori¡Ê¥Þ¥â¥ê¡ËBy mamacharm¡Û¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚMamori¡Ê¥Þ¥â¥ê¡Ë¡Û¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖMamori¡Ê¥Þ¥â¥ê¡Ë¡×