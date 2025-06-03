¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û2025Ç¯3·î¤ËºÆÈÇ¤ò¹Ô¤Ê¤¤Âç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢6·îÊ¬¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¼õÃí¤Ï2025Ç¯9·î¡Ê¤ªÆÏ¤±¤Ï3·îÃæ½Ü¡ËÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤·¡¢¹ñ¸ì¼Åµ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´¶·ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡ª¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î´ë²è¡£¡Ø¾®³Ø´Û ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¹ñ¸ì¼Åµ¡Ù¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤È¾Ò²ðÊ¸¡Ê¸ì¼á¡Ë