株式会社MIYABI2025年6月4日(水)、楽天市場にてスーパーSALE開催。株式会社MIYABI（本社：静岡県静岡市、代表取締役：植田雅俊）が運営する「退職祝い・長寿ギフトoiwai」では、【 2025年6月4日20：00～2025年6月4日23：59まで 】有効期限のスタートダッシュクーポンを、数量限定で配布いたします。今年の父の日は【2025年6月15日(日)】。お父さんに贈るプレゼントは、もうお決まりでしょうか？毎年