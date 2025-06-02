株式会社ニトムズ株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：右近敦嗣）より、梅雨シーズンに繁殖し始める「ダニ」に関する参考情報をまとめたニュースレターをお届けします。ダニは湿度の高い環境を好み、生活の中で発生するホコリや、人のフケ、汗をエサとするため、湿気の多い日本の家屋は、ダニが増殖するのに好条件がそろっています。ダニは一年中生息していますが、特に高温多湿になる梅雨シ