株式会社ワールドフィットこの度、株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）が展開する、アクティブウェアブランド「CRONOS（クロノス）」は、2025年5月31日（金）、東京・表参道に旗艦店「CRONOS 表参道店」をグランドオープンいたしました。オープンに先駆け、5月28日（水）～30日（木）の3日間に渡り、オープニングイベントを開催。当日はブランドと縁のある