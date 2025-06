株式会社世界文化ホールディングス※画像は原書版です。日本語版とは異なります。世界文化社は、写真家ジル・ファーマノフスキーとノエル・ギャラガー共著による写真集『Oasis:TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE』の日本語版を2025年10月に発売いたします。ノエル・ギャラガーの誕生日を迎える5月29日(木)より予約を開始いたします。本書は、英国のロックバンド