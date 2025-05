株式会社ぬかが「Home Away From Home」メインビジュアル|Jose Parla《Morning Blossoms Over Tokyo(Multiversal)》20252025年6月20日(金)から都内2会場で同時開催する本展では「日本」を共通のテーマに展示。ポーラ ミュージアム アネックスではこれまでの重要作品を中心に、パルラの芸術実践やクリエイターたちとの交流の軌跡を辿り、KOTARO NUKAGAではパルラが「友人たちへのオマージュであ