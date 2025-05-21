株式会社日本文芸社株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『いつだって全力かわいい げっし図鑑』（小宮輝之 監修・おはん イラスト） を2025年5月22日（木）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。『いつだって全力かわいい げっし図鑑』https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10133486.html(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10133486.html)マーモットがケンカしている姿、もふもふのチンチラが走