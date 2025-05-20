有限会社ぬまくらシルクスクリーン印刷技術を駆使し、プリントだけに留まらない”ものづくり”を仕掛けるD2Cメーカーichinosai（有限会社ぬまくら）は、30代～40代やZ世代にファンの多い『ブリアナ・ギガンテ』とのコラボアイテムを新発売。ブリアナ・ギガンテ自身もファンのアーティストmuneによるイラストをあしらったデザインが特長のTシャツ＆アクリルスタンドで、5月26日23時59分までの期間限