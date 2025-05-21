株式会社ニーズ株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「ボードクッション cosios（コシオス）グレー」3,278円（税込）を5月21日(水)より発売開始しました。・座る力で腰を押す！？毎日の「座る」時間を腰楽習慣へボードクッション cosios（コシオス）は、座面に体重がかかるとそれに反応して背当て部分が前方に迫り出し腰を前方へ押して
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