日本ピザハット株式会社日本ピザハット株式会社（代表取締役社長：篠崎 幸男、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年5月19日（月）～6月8日（日）の期間限定で、既存の「ガーリックたっぷりギルティ裏メニュー」に加えて「飲めるピザシリーズの再販」を行うことにいたしました！再登場する「飲めるピザ」は、前回の販売時に「新