レッドロブスタージャパン株式会社レッドロブスタージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：大塚啓）が運営するアメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」では、ロブスター漁の春漁解禁を祝って「スペシャルロブスターウィーク」を開催いたします。- 「スペシャルロブスターウィーク」とは人気イベント「ロブスターの日」を通常時よりもパ