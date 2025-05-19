株式会社世界文化ホールディングス世界文化社は、書籍『新装版 和えるおかず』を5月22日（木）に発売します。人気料理家・坂田阿希子さんが提案する67のレシピは、野菜・肉・魚を新しい組み合わせでおいしく仕上げる、ジャンルにとらわれない“和え料理”。ロングセラーで好評いただいた前作を、装い新たにお届けします。新たなおいしさを体験してはいかがでしょう。主菜になる和えものレシピ67品本書で紹介されるのは