株式会社CRAZY BUMPマンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2025年5月22日(木)～2025年6月23日(月)の期間で墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE】の商品情報を公開致します。1975年の創刊以来、愛読され続けて50年！少年たちの夢と希望と成長を描き続けた名作