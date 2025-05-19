日の出屋製菓産業株式会社創業101年の老舗米菓メーカー日の出屋製菓産業株式会社（本社：富山県南砺市、代表取締役社長：川合洋平）のしろえびせんべい専門ブランド「SHIRO SASARAYA」から発売される新商品『あんとろべい』が、ついにJR東京駅構内のグランスタ東京で5月19日(月)～6月8日(日)まで出店します。公式オンラインショップ予約注文初日に即日700個売り上げた今話題の新重奏米菓「あんとろべい」をJR東