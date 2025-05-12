株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長穂積輝明）は、昨年7月に開業した「カンデオホテルズ大阪ザ・タワー」内の、アニバーサリー利用で人気を誇る直営レストラン「The C's ～Sky Dining～（ザ・シーズ スカイダイニング）」にて、夏の食材を使った季節限定ビュッフェ「The C’s Sky D