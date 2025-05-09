¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªÈ¾³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªÈ¾¡ÊËÜ¼Ò : ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ : ß·ÅÄÀ²»Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Èý¥á¥¤¥¯ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥¹¥ßー ¥Ø¥Óー¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡È¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ÏÈý¥Þ¥¹¥«¥é¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿Æ»Ò¸þ¤±¡ÖÈý¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ê·Á¾õ : ¥ê¥¥Ã¥É¡Ë»Ô