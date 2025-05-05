Kuu株式会社コースの狙い本講座は、先進的な研究等の知見を取り入れ、International Mindfulness Center JAPANの２名の講師により構成された、実践と理論の両面から学ぶプログラムです。マインドフルネスストレス低減法（MBSR）の講師養成トレーニングの経験、MBSR／MBCTを始めとする各種エビデンスベースのマインドフルネスコースの提供実績、タイ国立マハチュラロンコン仏教大学での学びやリトリ&#12540