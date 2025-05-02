¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥º¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥º¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á3³¬¤Ë¤¢¤ë¥í¥¤¥º ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ïー¥ë¥É¸ÂÄê¤Ç¡¢2025Ç¯5·î2Æü¤è¤ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥í¥¤¥º ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ïー¥ë¥É ¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯Èô¹Ôµ¡¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Å¹¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥í¥¤¥º¥Ý¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¡×¤Î¥¯¥Þ¤ò¾è¤»¤¿¡¢¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¼ê¤òÎ¥¤¹¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤à¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼°¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î´á¶ñ¡£Èô¹Ôµ¡¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó6.5cm¡¢¥Ç¥¶