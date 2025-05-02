LINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼ÒLINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¾­Êö) ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó1Ç¯Ê¬¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡Ö12¼þÇ¯µ­Ç° LINE¥Þ¥ó¥¬ ËèÆü¤¯¤¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö12