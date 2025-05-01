¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿·È¯ÁÛ¤Î³Ñ¼Á¥±¥¢ÈþÍÆ±Õ¡ÖLIPOPEEL(TM) ¥ê¥Ý¥Ôー¥ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î14Æü¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¶¯¤¤¿Íµ¤EC¥âー¥ë¡ÖQoo10¡×¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯3·î21Æü»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈþÍÆ±Õ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÎÂè1°Ì³ÍÆÀ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¡Ö¼çÍ×EC¥âー¥ë¤ÎÈþÍÆ±Õ¡¦Áí