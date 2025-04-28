株式会社ジュネストリーコスパ系居酒屋・均タロー／大衆酒場きんたろう（運営：株式会社ジュネストリー、本社：東京都大田区、代表取締役：東明 遼）は、2025年4月下旬より夏メニュー「チーズタッカルビ食べ飲み放題コース」を開始します。最近、なんだか暑くなったと感じませんか？ 夏日（25℃）もチラホラのこの4月、そうです春を通り越してもう夏が来ちゃったんです！ ということでこの度