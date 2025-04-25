株式会社TMSホールディングス全国1900店の相談所をつなぐTMSグループの直営結婚相談所であるTMSパートナー（https://www.tms-p.co.jp/）が、婚活応援キャンペーンとして入会金33, 000円（税込）の割引を実施いたします。＜春の婚活応援キャンペーンの概要＞キャンペーン期間：2025年4月26日（土）～2025年5月23日（金）キャンペーン内容：TMSパートナーの入会