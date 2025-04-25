株式会社ClaN Entertainment株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行、以下ClaN）は、運営を手がける「荒川ゾンビDiary」から、オリジナル楽曲「チャンネル登録しろ」のリリースが決定及びニコニコ超会議2025「わこつ10分枠フリーステージ」への出演が決定したことをお知らせします。新曲情報待望の新曲リリース決定！「チャンネル登録しろ」MV公開を4月25日（金）19:0