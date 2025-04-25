株式会社マッシュホールディングス株式会社マッシュビューティーラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトとしたビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)」は、世界的な人気を誇るボーイズグループ 「NCT (エヌシーティー)