株式会社カプコン2025年5月23日（金）に発売を予定している『鬼武者2』を体験できる店頭体験会を、カプコン直営3店舗にて開催いたします。店頭体験会に参加いただいた方には先着で『鬼武者2』オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。【開催概要】・開催店舗：MIRAINOイオンモール白山店石川県白山市横江町5001番地 イオンモール白山店 3階・開催日：20