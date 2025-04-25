株式会社サン・スマイル株式会社サン・スマイル(本社：東京都港区／代表取締役社長：田中徳也）はファッション性と機能性を両立させたマスクブランド『MASCODE（マスコード）』のUVカット、接触瞬間冷感機能*を備えた「MASCODEActiveシリーズ」より、30枚入りBOXを4月25日より新発売します。シリーズで人気のアイボリー（ベージュ紐）のMサイズ・Lサイズの展開です。*接触した瞬間に冷たさを感じ