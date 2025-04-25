河淳株式会社「ものづくり」にこだわり、衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているKEYUCA（社名：河淳株式会社所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2025年春夏の新作として、シアー素材なのにUVカット率90％以上の「UVシアーロングカーディガン」「UVシアードルマンカーディガン」「UVシアー5分袖トップス」を2025年4月25日(金)より発売します。KEYUCAは「ちょうど良